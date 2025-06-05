شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع بقناة اماراتية يعلن موقفه من طرد عامل بمطار عدن بسبب قيامه بهذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال ألاعلامي عادل اليافعي:قطعتم رزق هذا الولد والحجة انه مخزن داخل البوفية في المطار !!!!!

واضاف:

مايحدث في هذه البلاد من قرارات شي فاق العقل والمنطق والخيال !

ربي أقم الساعة

ياتي ذلك عقب تداول فيديو للشاب وهم يمضغ القات



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