شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من هيئة المواصفات بصنعاء...حلوى "شهيرة" في الأسواق اليمنية تحتوي على مادة مخدرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تحذير مفاجئ، أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في صنعاء، اليوم الثلاثاء، بيانًا عاجلًا دعت فيه المستهلكين والتجار إلى التوقف الفوري عن بيع أو شراء منتج حلوى يحمل علامة تجارية شهيرة عالميًا.

وأوضحت الهيئة أن المنتج المعني هو حلوى "هبي كاندي فييز" (Happy Cola Fizz) من ماركة "Haribo" الألمانية، وقد ثبت احتواؤه على مادة مخدرة محظورة يمنع استخدامها في الصناعات الغذائية، لما لها من تأثيرات صحية خطيرة.

وحذرت الهيئة بشدة من تداول هذا المنتج في الأسواق، مشيرة إلى أنها بدأت إجراءات ميدانية للتأكد من سحبه بالكامل من المتاجر، وملاحقة أي جهة مخالفة تقوم بترويجه.

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عبر الرقم المجاني (8001222) في حال رصد أي كميات من الحلوى المحظورة في الأسواق أو المحلات.

وأكدت الهيئة التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لحماية صحة وسلامة المستهلكين، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء أولوية لا تقبل التهاون.