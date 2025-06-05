شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف مادار بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهناك رد مزلزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد له أنه سيتم الرد على الهجوم الأوكراني على المطارات بقوة.



وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم بأنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت أكثر من ساعة.

وقال ترامب: "انتهيت للتو من مكالمتي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي استغرقت ساعة وربع الساعة تقريبا".

وأضاف: "ناقشنا الهجوم على المطارات الروسية من قبل أوكرانيا، بالإضافة إلى هجمات أخرى متنوعة من كلا الجانبين، وكانت محادثة جيدة، لكنها لن تؤدي إلى سلام فوري، كما أكد الرئيس بوتين، وبقوة، أنه سيتعين على القوات الروسية الرد بقوة على الهجوم الأخير على المطارات".

وأوضح ترامب: "ناقشنا أيضا الملف الإيراني، وحقيقة أن الوقت ينفد أمام قرار طهران المتعلق بالأسلحة النووية، والذي يجب اتخاذه بسرعة!"

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وأشار ترامب إلى أنه "أكد للرئيس بوتين أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، قائلا: "أعتقد أننا متفقان في هذا الشأن".

كما قال: "اقترح الرئيس بوتين أنه سيشارك في المناقشات مع إيران، وأنه قد يكون من المفيد في التوصل إلى حل سريع.. أعتقد أن إيران تبطئ في اتخاذ قرارها بشأن هذه المسألة المهمة للغاية، وسنحتاج إلى إجابة حاسمة في وقت قصير جدا".

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، في وقت سابق، أن هجمات كييف على المطارات الروسية تفاقم مستوى خطورة الصراع الأوكراني بشكل حاد وتهدد بتوسعه.

كما أوضح البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لم يتم إطلاعه مسبقا من قبل كييف على خطط الهجمات الإرهابية التي نفذتها القوات الأوكرانية على المطارات الروسية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الأحد الماضي، التصدي لهجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرات مسيرة استهدف مطارات عسكرية في مقاطعات مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وأمور.

المصدر: RT