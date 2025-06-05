شكرا لبحثكم عن خبر "جامعة ابن طفيل بالمغرب" تمنح الباحثة ولاء بن عطاف الدكتوراه بتقدير "مشرف جداً مع توصية بالنشر" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

القنيطرة، المغرب

في إنجاز علمي بارز، منحت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة درجة الدكتوراه للباحثة ولاء فريد حسين بن عطاف، بتقدير "مشرف جداً مع توصية بالنشر".

جرت المناقشة العلمية لأطروحة الدكتوراه في علوم التدبير يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، وذلك في قاعة المناقشات (المدرج الأحمر) بكلية الاقتصاد والتدبير.

تناولت الأطروحة، المعنونة "أثر المنهجية الحديثة للمراجعة الداخلية في دعم الميزة التنافسية من خلال تحسين إدارة المخاطر كمتغير وسيط : دراسة ميدانية في البنوك الإسلامية اليمنية (عدن)"، موضوعًا حيويًا ومهمًا في مجال علوم التدبير.

ترأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور إدريس شكربة، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مكناس.

وتألفت اللجنة أيضًا من المقررين: الأستاذ الدكتور هشام عطوش، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي الرباط. الأستاذ الدكتور عبد الرزاق المزيان، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا – سلا. الأستاذ الدكتور رشيد حسناوي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية الاقتصاد والتدبير – القنيطرة.

كما ضمت اللجنة فاحصين هما: الأستاذ الدكتور العربي الهداني، أستاذ التعليم العالي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي – الرباط. الأستاذ الدكتور عبد الباقي نور الدين، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير – القنيطرة.

وقد أشرف على هذه الأطروحة الأستاذ الدكتور عزيز بنصباحو، أستاذ التعليم العالي بكلية الاقتصاد والتدبير – القنيطرة.

تُعد الباحثة ولاء فريد بن عطاف من الكفاءات الأكاديمية البارزة، وهي عضو الهيئة التدريسية في كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن.

يذكر أن الباحثة قد حازت في العام 2014 على درجة الماجستير في المحاسبة بامتياز من كلية العلوم الإدارية - جامعة عدن، عن رسالتها العلمية الموسومة بـ: "أثر استخدام أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة في تحقيق الميزة التنافسية للمنشآت الصناعية اليمنية: دراسة ميدانية في محافظة عدن".

كما أنها حائزة على المرتبة الأولى في نيل درجة البكالوريوس بتقدير عام ممتاز من كلية العلوم الادارية جامعة عدن.