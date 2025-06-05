شكرا لبحثكم عن خبر فيديو نشره رئيس البنك الأهلي يتسبب بفصل موظف من عمله في مطار عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثار مقطع فيديو نشره رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، الدكتور محمد حسين حلبوب، موجة جدل واسعة، بعدما تسبب في فصل موظف يعمل داخل مطار عدن الدولي، بدعوى مضغه القات داخل بوفية المطار.

وأوضحت إدارة مطار عدن في بيان رسمي صادر عنها، أنها اتخذت "عقوبات رادعة" بحق الموظف الذي ظهر في الفيديو، مشيرة إلى أنه جرى إيقافه عن العمل، وسحب بطاقة الدخول الخاصة به، ومنعه من دخول المطار بشكل نهائي، مؤكدة أن هذه الإجراءات جاءت للحفاظ على سمعة المطار ورفضًا لأي ممارسات سلبية تُسيء إليه.

وكان الدكتور حلبوب قد وثق المشهد في مقطع مصور نشره على حسابه، يُظهر الموظف أثناء عمله في البوفية وهو يمضغ القات، وعلق عليه بالقول: "هذا يخزن في المطار والقات ممنوع".

وفي المقابل، وجهت إدارة المطار في بيانها عتابًا لرئيس البنك الأهلي، معتبرة أنه كان من الأنسب – بصفته شخصية أكاديمية وإدارية معروفة – أن يتواصل مباشرة مع إدارة المطار لتقديم شكواه عبر القنوات الرسمية، بدلًا من نشر الفيديو عبر وسائل التواصل، وهو ما كان سيسهم – بحسب البيان – في "معالجة الملاحظات بشكل مباشر وفعّال".