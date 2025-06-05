شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق علمي واعد في علاج الصلع: جزيء جديد يعزز نمو الشعر بأمان والان مع التفاصيل

كشف باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) عن نتائج دراسة علمية امتدت لعقد من الزمن، توصلوا من خلالها إلى تطوير جزيء مبتكر يُعرف باسم PP405، يساهم بشكل فعّال في تحفيز نمو بصيلات الشعر، دون أن يتسبب بأي ضرر لفروة الرأس.

وبحسب ما نقله موقع "AOL"، فإن الفريق البحثي أجرى تجارب سريرية عام 2023 في كاليفورنيا، أظهرت نتائج إيجابية ومشجعة عند استخدام الجزيء، حيث لوحظ تحسن واضح في نمو الشعر لدى المشاركين.

وفي ضوء هذه النتائج، أنشأت مجموعة نقل التكنولوجيا في الجامعة شركة ناشئة مخصصة لتطوير العلاج الجديد وتسويقه، تمهيداً لطرحه للاستخدام العام في المستقبل القريب.

ويُعد الصلع وتساقط الشعر من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الملايين حول العالم، لأسباب متنوعة تشمل التقدم في العمر، العوامل الوراثية، التوتر النفسي، واضطرابات الهرمونات. وعلى الرغم من توفر العديد من العلاجات، لا تزال الخيارات المعتمدة محدودة، حيث يوجد فقط دواءان مرخصان في الولايات المتحدة حالياً لعلاج الصلع.

وأشار التقرير إلى أن البدائل الأخرى مثل المكملات الغذائية، العلاج بالليزر، أو زراعة الشعر، تُعد مكلفة ولا تحقق في كثير من الحالات نسب نجاح مرتفعة. كما أن الآثار النفسية المرتبطة بتساقط الشعر تدفع العديد من المصابين إلى البحث المستمر عن حلول فعالة.

ويؤكد الباحثون أن التدخل المبكر قد يساعد على إبطاء أو حتى عكس مسار تساقط الشعر. وفي حال تم تطوير جزيء PP405 بنجاح وتسويقه تجارياً، فقد يُشكل نقلة نوعية وثورة في عالم العناية بالشعر وعلاج الصلع.