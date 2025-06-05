شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لعملية نوعية نفذتها القوات السعودية على الحدود اليمنيية "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة حائل؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.



كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 225 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

و قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (88) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية بتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

و قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية بتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبة يقودها (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها، واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية بإيقافهم وإحالتهم لجهة الاختصاص، ونقلهم إلى النيابة العامة.