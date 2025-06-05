شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز علمي غير مسبوق.. لوح شمسي بحجم راحة اليد وقوة كبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في سباق الطاقة النظيفة، لم تكن الصين أو اليابان هذه المرة في الصدارة، بل ألمانيا التي فجّرت مفاجأة علمية قد تغيّر مستقبل الطاقة الشمسية إلى الأبد.

ففي إنجاز علمي غير مسبوق، أعلن فريق بحثي ألماني عن تطوير جيل جديد من الألواح الشمسية قادر على توليد طاقة تفوق الألواح التقليدية بأكثر من 1000 ضعف، بفضل تقنية بلورية مبتكرة قد تعيد رسم خريطة الطاقة العالمية. حجم الألواح صغير ينتج طاقة عالية جدا ...تخيل (10 سم) سنتمتر مربع تنتج لك طاقة كهربائية تعادل انتاج (10 متر مربع) من الألواح المعروفة حاليا .

إذ قد يصبح متر واحد مربع من الألواح الألمانية الحديثة المتطورة هذه لديه الإمكانية أن ينتج لك طاقة حوالي 50 كيلو واط ( 50 KW) في الساعة.

هذا الاكتشاف الذي نُشر في مجلة "Science Advances"، يعتمد على تركيب فريد من بلورات التيتانات: الباريوم، والسترونشيوم، والكالسيوم، مرتبة في طبقات لا يتجاوز سمكها 200 نانومتر. هذه "الطبقات البلورية" تُشكّل ما يشبه "شطير".

إذ تعتمد التقنية الجديدة على تطوير طبقات بلورية بسمك 200 نانوميتر من مواد تستبعد السيليكون.