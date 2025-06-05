شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر شراء اضاحي العيد لاول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بان عدد كبير لم يستطع شراء اضاحي العيد هذا العام

وبحسب مواطنون فان اسعار الاضاحي بعدن وصلت لرقم قياسي حيث ان سعر الاضحية ٤٨٠ الف فيما بسوق بيحان بشبوة وصل سعر الاضحية الى ٥٨٠ الف وهو فوق مقدرة المواطنين

واشاروا الى ان اسعار الاضحية عشرات اضعاف المرتبات فالاول مرة غالبية المواطنين لم يستطيعوا شراء الاضاحي

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