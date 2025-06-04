شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك "لا تنفذ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - "
تفاجئ مندوبو المؤسسات الإعلامية في المحافظات المحررة برفض البنك المركزي اليمني بعدن توجيهات رئيس الوزراء الجديد، ووزير المالية، سالم بن بريك، والقاضية بصرف مرتب شهر مايو قبل عيد الأضحى.
وكان بن بريك قد وجّه قبل أيام، بمجرد عودته إلى العاصمة عدن، بسرعة صرف المرتب قبل العيد؛ حتى يستطيع الموظفون مواجهة تكاليف ومتطلبات هذه المناسبة، غير أن توجيهاته لم تجد آذانًا صاغية في البنك المركزي.
الموظفون اعتبروا عدم تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الجديد، بدايةً غير مُبشرة لعهده في سدة الحكومة اليمنية، مشيرين إلى مخاوفهم من مستقبل أي توجيهاتٍ صادرة عن بن بريك، خاصةً بعد ضرب توجيهاته الأخيرة المتعلقة بقوت المواطنين ومرتباتهم عرض الحائط وإغفالها.
ورغم أن مرتبات الموظفين الحكوميين لا تفي باحتياجاتهم الأساسية، من توفير أضاحي العيد وملابس أولادهم، إلا أنها أفضل من لا شيء، بحسب تأكيداتهم.
بديع سلطان
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