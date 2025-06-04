شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة ...الضوء الأخضر لصفقة كبرى بين الرياض وصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة مفاجئة، رحب مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، بجهود سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية لاستئناف الاتصالات بين صنعاء والرياض، رغم غياب إعلان رسمي عن مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

البيان الصادر عن المجلس الوزاري في الكويت أعرب عن دعم الحراك الإقليمي الذي تقوده عمان لإحياء العملية السياسية في اليمن، مشيدًا بالاتفاق اليمني-الأمريكي بوساطة عمانية. كما أشار إلى الجهود المستمرة للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في هذا السياق.

على الرغم من عدم الإعلان عن مفاوضات رسمية بين الرياض وصنعاء، إلا أن البيان يشير إلى حراك دبلوماسي في هذا الاتجاه، مما يثير تساؤلات حول التوقيت والتطورات المحتملة في الملف اليمني.

يُذكر أن اليمن شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورات بارزة، أبرزها فتح الطرقات المغلقة، خاصة بين الجنوب والشمال، إضافة إلى استئناف صنعاء تغذية مدينة تعز الخاضعة للإصلاح بالمياه.