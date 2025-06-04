شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي عُمان يفاجئ الجميع ويكشف ..ماذا طلب ترامب من السلطنة بشأن اليمن !؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصريح أثار استياء الكثير من اليمنيين، لا سيما أولئك الذين عانوا من انتهاكات ميليشيا الحوثي، أشاد مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بما وصفه بـ"صمود الحوثيين" أمام القوى الدولية، زاعمًا أن كبرى الدول اضطرت للتراجع أمام ما أسماه "ثباتهم".

وزعم الخليلي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طلب من سلطنة عمان التوسط للصلح مع الحوثيين، واعتبر ذلك دليلًا على ما وصفه بـ"بطولة" هذه الجماعة، متجاهلًا في الوقت نفسه الانقلاب الدموي الذي نفذته الميليشيا بحق الدولة اليمنية، وما خلفته من مآسٍ إنسانية جسيمة بحق الشعب اليمني.

وادعى مفتي السلطنة أن بريطانيا طلبت الإذن من الحوثيين لعبور إحدى سفنها عبر باب المندب، وقبلت بشروطهم، في محاولة لتصوير الميليشيا وكأنها تسيطر شرعيًا على الممرات الدولية، متناسيًا أن هذا السلوك يهدد أمن الملاحة العالمية ويخالف القانون الدولي.

وفي ختام تصريحاته، دعا الخليلي الأنظمة العربية إلى الاقتداء بالحوثيين في ما وصفه بـ"مواجهة الأعداء"، مستشهدًا بآيات قرآنية تتعلق بالعزة والكرامة، متغافلًا عن معاناة ملايين اليمنيين الذين يعيشون تحت سطوة الجماعة التي تنكل بالمعارضين، وتقمع الحريات، وتوظف الدين لخدمة مشروعها الطائفي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه القلق الإقليمي والدولي من تصعيد الحوثيين وتهديدهم لأمن المنطقة والممرات البحرية، وسط دعوات يمنية متواصلة لدعم الحكومة الشرعية وإنهاء انقلاب الميليشيا المسلحة المدعومة من طهران.