شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحو ثي تُجبر المسافرين السير على الأقدام في المنفذ الشرقي بتعز لتصوير هذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل الازدحام الشديد الذي يشهده المنفذ الشرقي لمدينة تعز اليوم، أقدمت جماعة الحوثي على إنزال المسافرين من سياراتهم بالقوة وإجبارهم على السير على الأقدام لمسافات طويلة، في تصرف أثار استياء الأهالي والمسافرين.

ووفق مصادر محلية، فإن الجماعة أحضرت فريقًا إعلاميًا لتصوير مشاهد دعائية تهدف إلى تشويه صورة الأفراد والجهات العاملة في المنفذ، رغم أن إجراءات الدخول كانت تسير بشكل منظم، وقد دخل أكثر من ثلاثة آلاف سيارة منذ ساعات الصباح الأولى.

واستنكر مواطنون هذه التصرفات التي اعتبروها استغلالًا لمعاناة الناس ومحاولة لتضليل الرأي العام، مطالبين المنظمات الحقوقية والجهات المعنية برصد هذه الانتهاكات ووضع حد لها.