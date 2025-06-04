شكرا لقرائتكم خبر عن الامر خطير .. فتحي بن لزرق يكشف عن كارثة فساد تقوم بها هذه الفئة ويطلب الفتوى في اللجوء الى القضاء وكشفهم بالوثائق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق عن اكبر كارثة فساد في اليمن يقوم بها مسئولين حكوميين .

واكد بن لزرق ان لديه وثائق الفساد التي تدين المسئولين الحكوميين .





وقال عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس:

أفكر بالإنتقال من الإعلام الى القضاء في قضايا الفساد ،

واضاف : املك الكثير من وثائق الفساد التي تدين مسئولين حكوميين والتي لايكفي نشرها في الإعلام فقط وأرى ضرورة ان أذهب بها الى القضاء خصوصاً مع إنعدام اي وجود جهاز رقابي يمكن اللجوء اليه.

وتابع : انا خريج حقوق في الأساس واعتقد ان اللجوء الى القضاء سيكون له اثره وان لم ينل اي مسئول اي عقاب فيكفي صدور حكم بإدانته بإنه لص..!

واشار بن لزرق بقوله : احتاج مشورتكم من جميع الجوانب خصوصاً انها ستكون مواجهة صعبة ومحفوفة بالمخاطر..

افتوني في أمري هذا..

محبكم فتحي بن لزرق.