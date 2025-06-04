شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...مليشيا الحوثي تهدم منزل مواطن في صنعاء "لن تصدق السبب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على تدمير منزل مواطن في العاصمة صنعاء، وتسويته بالأرض، بواسطة جرافة، في ظل انتهاكات متصاعدة تمارسها تلك المليشيات في مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية قامت بهدم منزل المواطن اليمني فايز المخلافي، يوم أمس الثلاثاء، في حي زايد جنوب العاصمة صنعاء.

وأكدت المصادر أن عملية الهدم تمت بأمر من القيادي الحوثي "حمود عباد" الذي يشغل منصب أمين العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات بررت جريمة الهدم، بأنها في أرض تابعة للدولة، مؤكدة أن المواطن "المخلافي" المغترب في السعودية اشتراها من ماله الخاص قبل سنوات، لكنه تأخر في بنائها على غرار البنايات المجاورة، وهو ما شجع المليشيات لهد منزله.

وتشهد العاصمة صنعاء، عمليات سطو ونهب واسعة بحق منازل وممتلكات المواطنين، حيث صادرت المليشيات آلاف المنازل والمنشآت الخاصة وحوّلتها إلى ملكية خاصة لقياداتها، أو ملكية للأوقاف.