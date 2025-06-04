شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة الإعلامية لمهرجان يافع التراثي تعقد أول اجتماعاتها وتضع خطة التغطية الإعلامية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

عقدت اللجنة الإعلامية الخاصة بمهرجان يافع التراثي، اليوم، أول اجتماعاتها برئاسة صالح شنظور رئيس اللجنة، وذلك بحضور عدد من أعضائها نجيب الكلدي، و فواز الحنشي، و د. محمد جواس، فيما شارك عبر الاتصال المرئي كل من إبراهيم الصالح، وثابت بن لقور، وتغيب بعذر كل من يزيد الربيعي، وسليمان الطحطوح، وناجي صبري، وأحمد صالح الشطيري.

وخُصص الاجتماع لمناقشة طبيعة عمل اللجنة ووضع خطة شاملة للتغطية الإعلامية لمهرجانات يافع المرتقبة، والتي تشمل مهرجان القارة، ومهرجان الهجر، والموسطة، والمفلحي، المقرر انطلاقها في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد المجتمعون على أهمية إبراز الجانب المشرق من هذه الفعاليات التراثية، لما تحمله من رمزية ثقافية وتراثية كبيرة تعكس تاريخ وهوية يافع، وتسهم في تعزيز الانتماء المجتمعي، والحفاظ على الموروث الشعبي.

وتم خلال الاجتماع وضع عدد من النقاط الأساسية التي ستشكل الإطار العام لعمل اللجنة الإعلامية، بما في ذلك آليات التغطية، وتنسيق العمل بين مختلف المنصات الإعلامية، وإعداد تقارير ومواد مرئية وتوثيقية تسلط الضوء على مختلف جوانب المهرجانات.

كما طرح أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات، وتم تبادل الآراء والمقترحات بشأنها، في أجواء نقاش مستفيضة، عكست الحرص المشترك على إنجاح التغطية الإعلامية للمهرجان، والخروج بصورة تليق بتاريخ ومكانة يافع في الوجدان الجنوبي

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود وتوزيع المهام بما يسهم في تحقيق تغطية إعلامية نوعية تواكب حجم الحدث وتطلعات أبناء المنطقة.