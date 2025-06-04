شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل غريبة ...الخطابة "أم سعود" تكشف أغرب طلب للرجال عند البحث عن عروس"شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت الخطّابة الشهيرة "أم سعود" عن أكثر الأمور التي يطلبها الرجال عند بحثهم عن عروس.
وأوضحت أن أول ما يسألونها عنه هو التحقق من مظهر الفتيات، قائلة: "أول شيء يقولونه لي: يا أم سعود شيّكي على تجميل البنات."
وأشارت إلى أن الرجال يريدون التأكد مما إذا كانت الفتاة قد خضعت للتجميل أم لا، وتابعت: "مثل اللي نافخين شفايفهم وخدودهم، واللي يمطّون حواجبهم لفوق، أو اللي يقصّون كروشهم."
ولفتت إلى أن الرجال لا يفضلون الارتباط بالفتيات اللاتي يجرين مثل هذه العمليات، ويقولون: "من فوق هلا هلا، ومن جوّا يعلم الله."
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل غريبة ...الخطابة "أم سعود" تكشف أغرب طلب للرجال عند البحث عن عروس"شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.