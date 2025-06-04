شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل غريبة ...الخطابة "أم سعود" تكشف أغرب طلب للرجال عند البحث عن عروس"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الخطّابة الشهيرة "أم سعود" عن أكثر الأمور التي يطلبها الرجال عند بحثهم عن عروس.

وأوضحت أن أول ما يسألونها عنه هو التحقق من مظهر الفتيات، قائلة: "أول شيء يقولونه لي: يا أم سعود شيّكي على تجميل البنات."

وأشارت إلى أن الرجال يريدون التأكد مما إذا كانت الفتاة قد خضعت للتجميل أم لا، وتابعت: "مثل اللي نافخين شفايفهم وخدودهم، واللي يمطّون حواجبهم لفوق، أو اللي يقصّون كروشهم."

ولفتت إلى أن الرجال لا يفضلون الارتباط بالفتيات اللاتي يجرين مثل هذه العمليات، ويقولون: "من فوق هلا هلا، ومن جوّا يعلم الله."