شكرا لقرائتكم خبر عن لفتح أحد أخطر الطرق جنوب اليمن...صنعاء تفاجئ الجميع بمبادرة جريئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ي خطوة وصفت بأنها نقلة مهمة على طريق كسر الحصار الداخلي، أعلن نائب رئيس حكومة صنعاء الانقلابيه ، محمد مفتاح، عن مبادرة جديدة لفتح الطريق الحيوي في منطقة "كرش" بمحافظة لحج، الرابط بين تعز وعدن، أحد أكثر المسارات الاستراتيجية حساسية منذ سنوات الحرب.

وخلال زيارة ميدانية للطريق الرابط بين دمت ومريس وقعطبة، أكد مفتاح أن حكومة صنعاء عازمة على إعادة تأهيل وصيانة الطرق الحيوية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع ويعيد الحياة إلى شريان تجاري وإنساني ظل مغلقًا طيلة أعوام.

وقال مفتاح: "نمد يدنا للطرف الآخر ونوجه دعوة لفتح طريق الشريجة – كرش، لما له من أهمية كبيرة في تخفيف المعاناة على أبناء الشعب اليمني في الشمال والجنوب على حد سواء".

وتأتي هذه المبادرة بعد أيام من نجاح فتح طريق دمت – قعطبة – مريس، وهو ما يُعتبر اختراقًا ميدانيًا مهما نحو فك العزلة بين المحافظات، وسط ترقب شعبي لمزيد من الانفراجات على صعيد الطرق المغلقة منذ اندلاع الحرب.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، إن تفاعلت معها الأطراف الأخرى بإيجابية، قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التواصل الجغرافي، وتعيد تحريك العجلة الاقتصادية في عدد من المحافظات المنهكة.