شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء:اوعدكم بهذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس الوزراء سالم بن بريك:في ظرف استثنائي بكل المقاييس، تحمّلت مسؤولية قيادة الحكومة. واليوم خلال ترؤسي أول اجتماع لمجلس الوزراء في #عدن، ندرك أنا وزملائي الوزراء دقة المرحلة وصعوبة الظروف. نعمل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي كفريق واحد، بكل صدق وإخلاص، من أجل هذا الشعب الصابر..أولويتنا العاجلة: تخفيف معاناة المواطنين.

واضاف:أعدكم أن نكون حكومة لا تبيع الأوهام، ولا تختبئ خلف التبريرات. سنعمل بشفافية، ونصارح الناس بالحقيقة. نعلم أن الناس سئموا الكلام، لذا لن نكتفي بالتصريحات، بل سنقيس نجاحنا بما يتحقق على الأرض.. جئنا لتحمّل المسؤولية وخدمة الناس بكل ما نستطيع. أسأل الله العون والتوفيق، وأعدكم بالصدق والعمل الجاد، لا أكثر ولا أقل.

واختتم:أثمّن مواقف أشقائنا في تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونعوّل على استمرار دعمهم الاقتصادي والإنساني والتنموي.. رسالتي لشركائنا: دعمكم لا يخص الحكومة فقط، بل يعني ملايين اليمنيين الذين ينتظرون أبسط مقومات الحياة. معركتنا مشتركة، ومصيرنا واحد ولزملائي في الحكومة أقول: لا مجال للتردد، ولا مكان للحسابات الضيقة. إما أن ننجح معاً، أو نفشل فرادى. التاريخ لا يرحم المتفرجين.. وقد وجهت بإعداد خطط تنفيذية للاولويات العاجلة، مستلهمين توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته أمام مجلس الوزراء