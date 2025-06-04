شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الكبيرة ليلى علوي:اعلم بان اليمنيين قاموا بتسمية سيارة فخمة باسمي وهذه حقيقة زيارتي الى اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �برت الفنانة الكبيرة ليلى علوي عن امتنانها وحبها لليمن واليمنيين عقب تسميتهم لسيارة لاندكروزر بليلى علوي.

واجرى المذيع سامي السامعي لقاء مع الفنانة ليلى علوي ضمن مهرجان روتردام للفيلم العربي 2025 تحدّثت الفنانة ليلى علوي عن الىقصة الشهيرة في اليمن حيث يُطلق البعض اسمها على نوع من السيارات المنتشرة هناك.

واكدت الفنانة ليلى علوي بانها على علم بان اليمنيين يسمون سيارة فخمة باسمها حبا وتقديرا لها

وشرح السامعي للفنانة ليلى عن سبب تسمية اليمنيين لسيارة لاندكروزر بليلى علوي حيث ان احدى الاسباب لفاخمة السيارة ومقارنتها للنجمة ليلى تقديرا وحبا منهم لها.

وخلال الحديث اكدت ليلى علوي بانها لم تزور اليمن من قبل وتتمنى ان تزور اليمن للقاء المحبين لها

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