شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:الاعلان عن عملية عسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت مليشيا الحوثي بيانا جاء فيه: نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ aبن غوريون وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروبِ الملايينِ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ، ومنعِ هبوطِ طائرةِ شحنٍ عسكريةٍ أمريكيةٍ في مطارِ اللد لليومِ الثاني على التوالي.

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