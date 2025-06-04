شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حميد بدر الدين...كشف معلومات حساسة عن نجل شقيق عبدالملك الحوثي البعيد عن الأنظار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مختصة تفاصيل مهمة عن محمد حميد بدر الدين الحوثي، نجل شقيق زعيم الجماعة، وأحد أفراد العائلة الحوثية التي تحتكر المناصب والمفاصل الحيوية داخل بنية الجماعة، ويعمل في الظل دون أي حضور إعلامي أو صور منشورة على الإنترنت.

وبحسب منصة "ديفانس لاين" المختصة بالشأن العسكري والأمني، فإن محمد حميد بدر الدين الحوثي، عُيّن قائداً للمحور الجنوبي في محافظة الحديدة، برتبة لواء. ويغطي هذا المحور المديريات الجنوبية من المحافظة، بما في ذلك الدريهمي وبيت الفقيه وصولاً إلى التحيتا وزبيد وجبل راس، الواقعة على سواحل البحر الأحمر شمال غربي اليمن.

ويتولى محمد حميد الحوثي، في المحور الجنوبي مسؤوليات عسكرية وأمنية وإدارية، كما يشرف على عمليات الحشد والتعبئة في المناطق التابعة له.

وأفادت شهادات من سكان محليين بأنه المسؤول عن تحصيل الجبايات والرسوم المفروضة على المواطنين في هذه المناطق، ضمن أدواره القيادية المتعددة. ويأتي تعيينه ضمن سياسة الجماعة بتوزيع المناصب الحساسة على المقربين من زعيمها والقيادات العقائدية.

يشار إلى أن جماعة الحوثي كثفت خلال السنوات الأخيرة مجهودها العسكري حول البحر الأحمر، حيث دفعت بفصائل من قواتها التنظيمية الاحتياطية، المعروفة بـ"القوات الجهادية"، نحو جبهات الساحل الغربي، ضمن خطط تمركز عسكري واستراتيجي مستمر في تلك المنطقة الحيوية.