لاول مرة الحو ثي يرفع صورة الزعيم صالح ماذا حدث؟

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عدن - ياسمين التهامي - �ابعنا بقلق واستنكار ما قامت به عناصر تابعة لمليشيات الحوثي في اجتماع فرع ما يسمى “فرع المؤتمر بمحافظة مأرب”، حيث تم استغلال صورة الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح – رحمه الله – في خلفية الاجتماع، في محاولة مفضوحة لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام.

إننا نؤكد بأن الزعيم علي عبدالله صالح وقف حتى آخر لحظة من حياته في وجه مشروع الحوثي الإيراني، وقدم روحه الطاهرة فداءً للجمهورية والحرية والكرامة. وإن محاولة هذه المليشيات المتطرفة الزج باسمه وصورته في اجتماعاتها ما هو إلا استغلال خسيس لرمزية الزعيم، ومحاولة يائسة لتجميل وجهها القبيح، بعد أن انكشفت حقيقتها أمام أبناء الشعب اليمني.

وندعو كافة أبناء المؤتمر الشعبي العام، وأبناء الشعب اليمني الأحرار، إلى التمييز بين من دافع عن الوطن والجمهورية، وبين من انقلب على الدولة وقتل الأبرياء وشرد الملايين.

الرحمة والخلود لزعيمنا الشهيد، والعار لكل من يحاول المتاجرة بذكراه.

صادر عن شباب المؤتمر الشعبي العام محافظه مأرب.

٢٠٢٥/٦/٣م



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