شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للمسافرين: 3 دول عربية لا يمكن لمواطنيها السفر عبر الخطوط السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار تفيد بمنع ثلاث جنسيات عربية – اليمنية، الليبية، والصومالية – من السفر عبر الخطوط الجوية السعودية. ومع تداول هذه الأخبار بشكل واسع، تبيّن بعد التحقق أنها مجرد إشاعات، ولم يصدر أي بيان رسمي يؤكد صحة هذه المعلومات.



الخطوط السعودية توضح حقيقة القرار

تُعد الخطوط الجوية السعودية واحدة من أبرز شركات الطيران في العالم، حيث توفر رحلات إلى أكثر من 100 وجهة دولية، وتلتزم بمعايير تشغيلية عالية. ورغم انتشار خبر منع 3 جنسيات عربية من السفر على متنها، فإن موقع الخليج 24 أجرى تحريات أكدت عدم وجود أي إعلان رسمي بهذا الشأن على الموقع الرسمي للخطوط السعودية.

هل هناك قيود على السفر لبعض الجنسيات؟

حتى الآن، لا توجد قائمة رسمية للجنسيات الممنوعة من السفر عبر الخطوط السعودية. ومع ذلك، قد يتم رفض بعض الطلبات لأسباب أمنية أو عدم استيفاء الشروط المطلوبة، وهو إجراء فردي يُطبق حسب الحالات وليس وفق قرار شامل لجميع مواطني دولة معينة.

إنجازات الخطوط السعودية وتوسّع الوجهات

في سياق آخر، حققت الخطوط الجوية السعودية نموًا ملحوظًا في حركة السفر والرحلات الدولية، حيث ارتفع معدل نقل الضيوف بنسبة 16% خلال عام 2024. وبدأت الشركة عام 2025 بخطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأداء التشغيلي وضمان المرونة في الرحلات، خاصة خلال مواسم الذروة.



كما أعلنت إضافة أكثر من 10 وجهات جديدة إلى شبكة رحلاتها في العام الجاري، تشمل: ✈ فيينا، البندقية، لارنكا، أثينا، هيراكليون، نيس، ملقا، بالي، أنطاليا، العلمين، وصلالة.



هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشركة لتحقيق رؤية 2030 للوصول إلى 250 وجهة دولية، وتعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي للنقل الجوي.

الخلاصة

???? لم يصدر أي قرار رسمي بمنع سفر مواطني اليمن، ليبيا، والصومال عبر الخطوط السعودية. ???? رفض بعض طلبات السفر يتم بناءً على تقييم أمني فردي وليس وفق قرار شامل. ???? الخطوط السعودية تواصل تحقيق نجاحات كبيرة، وتضيف وجهات جديدة لتعزيز خيارات السفر الدولية.