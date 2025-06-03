شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:غضب عارم في صنعاء عقب قرار حاسم من عدن بشان البنوك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسود حالة غضب عارمة صفوف مليشيا الحوثيين عقب توجيه البنك المركزي بعدن لصفعة قوية اليوم.

واصدرت ماتسمى جمعية البنوك التابعة للحوثيين بيانا جاء فيه:

مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية: الإجراءات التي قام بها البنك المركزي في عدن لمحاولة إنشاء هيئة إدارة لجمعية البنوك غير قانونية، ومخالفة لكل القوانين واللوائح.

- نستنكر تلك الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية للجمعية في عدن.

- تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية للجمعية والبنك المركزي اليمني على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية.

- الإدارة الحالية للجمعية مستمرة في ممارسة مهامها في مقرها الرسمي في العاصمة صنعاء بإشراف مباشر من مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.

- الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية، وهي وحدها المخوّلة بإدخال أي تعديلات على نظامها الأساسي.

- ما قام به البنك المركزي ـ عدن، هو عمل يخرج عن نطاق سلطته، ويخل بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وتحدد نطاق سلطاته وصلاحياته.



- حق البنوك في إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالحها وحقوقها، ومثل ذلك الاجراء يعتبر تدخلاً سافراً

- البنك المركزي في عدن اختار عدداً من مثلي البنوك العاملة في المدينة والمنشأة حديثاً لقيادة تلك الهيئة، مع علمه أن بنوكهم ليست في الأصل أعضاء في جمعية البنوك اليمنية، ولا يمثلونها.

- نؤكد رفضنا القاطع لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها باعتبارها إجراءات غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة.

- ندعو البنك المركزي - عدن إلى احترام استقلالية جمعية البنوك، والتوقف عن تنفيذ أو دعم أي أنشطة أو ممارسات تضر بنشاط القطاع المصرفي وتماسك مؤسساته.

