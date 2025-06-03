شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تطلق تحذيرًا عاجلًا للمستهلكين والتجار بعدم شراء أو بيع هذ المنتج من الحلوى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحذيرًا عاجلًا للمستهلكين والتجار، دعت فيه إلى عدم شراء أو بيع منتج حلوى “هبي كاندي فييز” (Happy Candy Fizz) ماركة Haribo ألمانية الصنع.

أوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذا المنتج يحتوي على “مادة مخدرة محظورة” يمنع استخدامها في المنتجات الغذائية لما قد تسببه من آثار سلبية على صحة المستهلك.

وأهابت الهيئة بالمواطنين تجنب استهلاك هذا المنتج والإبلاغ فورًا في حال اكتشاف وجوده بالأسواق على الرقم المجاني 8001222.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من المنتج حفاظًا على صحة المستهلك، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.