شكرا لقرائتكم خبر عن في اول اجتماع للحكومة برئاسته.. بن بريك يطلق خطة 100 يوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترأس دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث خصص النقاش لتنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الخاصة بأولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة القضايا الاقتصادية والخدمية والصحية، وستعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة لتخفيف المعاناة الإنسانية، متعهداً بأن تكون "حكومة فعل"، لا تعد بما لا تستطيع تحقيقه، وتقيس نفسها بما تحققه على أرض الواقع.

وقال بن بريك في كلمته الافتتاحية: "نسمع أنينكم، ونتفهم معاناتكم، ونشعر بوجعكم"، مشدداً على أن أولوية الحكومة ستكون خدمة المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، واستعادة الاستقرار الاقتصادي، ووقف انهيار العملة الوطنية.

خطة تنفيذية خلال 100 يوم

وجّه رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية بإعداد خطط تنفيذية خلال مائة يوم تتضمن الأهداف والسياسات ومؤشرات الأداء، مؤكداً أنها يجب أن تكون واقعية وقابلة للقياس، وتركز على قضايا الكهرباء والمياه، وإنقاذ الاقتصاد، وتفعيل الموارد العامة، وإعادة الثقة بين الدولة والمواطن.

وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة كفريق واحد، وبروح وطنية موحدة، وأن تكون مؤسسات الدولة فوق كل اعتبار، خادمة للمواطن، وحامِلة لرسالة الإصلاح والشفافية.

مناقشة قضايا الخدمة الأساسية

خصص الاجتماع جزءاً كبيراً من النقاش لعدد من القطاعات الحيوية، ومنها:

الكهرباء : استعرض وزير الكهرباء والطاقة وضع المنظومة في عدن والمحافظات المحررة، وأكد المجلس دعمه الكامل لأي تدخلات عاجلة لتخفيف انقطاعات التيار الكهربائي خلال الصيف القادم.



الصحة : ناقش الوزراء تقرير وزارة الصحة حول انتشار الأمراض الموسمية مثل الحميات والإسهالات المائية، وشددوا على أهمية تعزيز المرافق الصحية وتوزيع المحاليل الوريدية، وتكثيف حملات الرش الضبابي، ودعا المجلس الشركاء الدوليين إلى دعم جهود وزارة الصحة في ظل تراجع التمويلات الدولية.



المياه : استعرض وزير المياه والبيئة أزمة المياه في مدينة تعز وعدن، وقدم تشخيصاً شاملاً للوضع، ومقترحات لمعالجتها. ووجّه المجلس الجهات المعنية بالتحرك الفوري لتنفيذ الحلول المقترحة.



قضية الصيادين اليمنيين في الصومال : أحاط وزير الزراعة والثروة السمكية الوزراء بتطورات قضية احتجاز 26 صياداً يمنياً من أبناء حضرموت، ووجّه المجلس وزارة الخارجية بمتابعة القضية مع السلطات الصومالية حتى الإفراج عنهم.



التأكيد على الشراكة مع دول التحالف

وجّه رئيس الوزراء رسالة شكر إلى تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهما المستمر للحكومة، ودعا إلى مواصلة هذه الجهود في المرحلة الحاسمة التي تواجه فيها البلاد تحديات استثنائية.

واختتم مجلس الوزراء مناقشاته باستعراض عدد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتحديد رؤية موحدة للتعامل معها ضمن إطار توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، بهدف تعزيز سيادة الدولة واستكمال استعادة مؤسساتها.