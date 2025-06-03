شكرا لبحثكم عن خبر قوات درع الوطن في محافظة المهره تحتفل بتخرج الدفعة الاولى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

‎شهد معسكر اللقوات درع الوطن في محافظة المهره ، السبت٣١،مايو ٢٠٢٥حفل تخرج الدفعة التدريبية الاولى من القوات درع الوطن في محافظة المهره

‎وقدّم المتخرجون خلال الحفل عرضًا عسكرياً مهيباً، استعرضوا فيه أهم المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب العسكري

‎واستمرت الدورة 45 يوماً واشتملت على تدريب المستجدين عدداً من المهارات وذلك للرفع من مستوى جاهزية الافراد في معسكر قوات درع الوطن في محافظة المهره

‎ويأتي تدريب وتأهيل الدفعة الاولى من الأفراد المتسجدين ضمن الجهود التي تبذل في قيادة الدرع الوطن في محافظة المهره وتجهيز هذه القوات كي تكون جاهزة للدفاع عن الدين والارض والعرض والمنطقة والمحافظة المهره عامه من المد الرافضي

‎المتمثل في مليشيات الحوثي الانقلابية وعملائها

‎كما تشير قيادة القوه درع الوطن في محافظة المهره وعلى رأسها العميد عبدالله بن سديف الجدحي المهري إلى انها تطمئن الجميع، أن هذه القوات ليست تابعة لحزب ولكن للوطن فقط وتحت اشراف قوى سلفية ووطنية لا تنحاز إلى أي اطراف سياسية وان سلاحها لن يتوجه إلى أي مسلم سياسي أو غيره وإنما أمن وأمان للمنطقة وللمحافظة المهره عامه

‎ كما توجه قيادة القوات درع الوطن في محافظة المهره

‎رسالة شكر وعرفان للمملكة العربية السعودية على مساندتها للشعب اليمني وتشكيلها لقوات درع الوطن ودعمها، ممثلةً بالقائد العام لدرع الوطن في محافظةالمهره "عبدالله بن سديف الجدحي المهريي الإشراف على هذه القوات، كما هي ايضاً رسالة شكر للعميد" بشير المضربي" القائد العام لقوات درع الوطن على جهوده الكبيرة في دعم وتشكيل قوات درع الوطن ولجميع قيادة وافراد القوات درع الوطن في محافظة المهره