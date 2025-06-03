شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة زوجة رئيس اليمن السابق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفت حرم شقيق الرئيس علي ناصر محمد فجر اليوم في القاهرة

وجاء ببيان النعي الصادر من الرئيس علي ناصر محمد:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة زوجة أخي الفقيد منصور ناصر محمد، المغفور لها بإذن الله قبول عوض عبدالله علي القاهرة، التي انتقلت إلى جوار ربها فجر اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025.

وبهذا المصاب الجلل، نعزي أنفسنا وإخواننا، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أولاد أخي: عماد، وصلاح، ووضاح، وناصر، وهادي، واعتماد، وإلى كافة أفراد أسرتنا الكريمة، وأسرة آل القاهرة، سائلين المولى عز وجل أن يُلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد فقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

علي ناصر محمد

