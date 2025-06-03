شكرا لقرائتكم خبر عن الاسم والصورة...وفاة فنانة مصريه شهيرة عن عمر يناهز 93 عامًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفيت منذ قليل الفنانة القديرة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عام، وبعد مسيرة فنبة حافلة .

أعلن ذلك الفنان أشرف ذكي نقيب الممثلين ولم يعلن عن تفاصيل الجنازة بعد.

ولدت سميحة أيوب في حي شبرا بمدينة القاهرة. وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات.

بلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية).

رغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها (أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الاطلال)، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها (الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية).

نالت العديد من التكريمات من عدة رؤساء منهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، وأيضا الرئيس السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان.

وكانت قد أعربت الفنانة سميحة أيوب، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن احتفالية عيد الشرطة.

وقالت الفنانة سميحة أيوب، في تصريحات سابقة لـ"صدى البلد"، “أشعر بالتقدير من الدولة المصرية، وكان آخرها موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي معي، وقبلها تدريس سيرتي في المناهج المصرية، كما أنني حصلت علي العديد من التكريمات، ومنها أكبر وسام وهو النيل”.

وتابعت سميحة أيوب “لدي إحساس بأن الجميع يقدرني لأنني قدمت فنًا يحترم عقولهم، وهذا الأمر ليس وليد اليوم أو السنوات الماضية، ولكن من عمر السادسة عشرة”، موضحة “ووضعت علي عاتقي أن أقدم فنا يحترم المشاهد المصري والعربي، وحتي تشعر أسرتي بالفخر تجاهي، واحتراما للمشاهد”.