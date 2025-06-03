شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو ...موقف بطولي لنساء إب وهن يتصدين لاعتداء حوثي على منزل أسرة بلا عائل ويجبرن المسلحين على التراجع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر حقوقية عن اعتداء نفذه القيادي الحوثي "هيلان الحدا"، المسؤول في إدارة البحث الجنائي بمحافظة إب، برفقة عدد من المسلحين التابعين له، على منزل تسكنه أسرة من النساء بلا عائل، في أحد أحياء المحافظة.

ووفقاً للمصادر، حاول المسلحون اقتحام المنزل بالقوة، مستغلين نفوذهم وسلاحهم، إلا أن الرد جاء مفاجئاً، حيث تصدت نساء الأسرة للاعتداء بشجاعة نادرة، مستخدمات العصي، وأجبرن العناصر الحوثية على التراجع ومغادرة المكان.



المشهد، الذي وثقته عدسات الكاميرا، عكس حجم الغضب الشعبي تجاه سلوكيات الميليشيا وانتهاكاتها المستمرة، وأكد في الوقت ذاته أن الصمت الذي يخيم على أبناء المحافظة لا يعني الخضوع، بل هو صبر يوشك أن ينفد.

وعلق الناشط الحقوقي ابراهيم عسقين على الحادثة بالقول: "اللصوص وإن كانوا مسلحين، يبقون جبناء أمام نساء لا يحملن سوى العصي... هذه نساء إب، فلا يظننّ الحوثي أن صمت المحافظة ضعف أو ذل".