شكرا لقرائتكم خبر عن "الصور والاسماء"...اول تحرك عاجل ...ملاحقة و توزيع صور مجرمين فارّين من سجن ذمار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزّعت مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، صور خمسة سجناء فارّين من سجن الإصلاحية بمحافظة ذمار، على النقاط العسكرية التابعة لها في مداخل المدن والمديريات، وذلك في محاولة لضبطهم بعد فضيحة فرارهم من السجن.



وقالت مصادر أمنية لـ"المشهد اليمني" إن المليشيا وزّعت صور الفارّين على الأجهزة الأمنية والنقاط العسكرية، مشيرة إلى أن معظمهم متهمون بارتكاب جرائم جسيمة، بينهم أربعة متهمون بقضايا قتل.



وبحسب المصادر، فإن الفارّين هم :عمر علي حسن الأسدي ، وبدران علي حسن الأسدي ، وعبده سيف محمد النجار ، وإبراهيم ناصر أحمد الرداعي ، وعبده ناصر محمد القادري .



وأضافت المصادر أن توزيع الصور جاء بعد تصاعد الضغوط الشعبية، في أعقاب انتشار معلومات عن تسهيل المليشيا عملية تهريب هؤلاء السجناء، رغم إدانتهم في قضايا جنائية خطيرة، وهو ما أثار سخط أسر الضحايا التي عبّرت عن استيائها من تكرار الإفلات من العدالة.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيا الحوثية عطّلت مهام الأجهزة القضائية والأمنية، وسخّرتها لإطلاق سراح متهمين على خلفية انتمائهم السلالي أو ولائهم للجماعة، أو مقابل مبالغ مالية كبيرة، في انتهاك صارخ لحقوق الضحايا وتجاوز للقانون.