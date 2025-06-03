شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انهيار كارثي للريال اليمني في صنعاء وعدن بعد أيام من الاستقرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاود الريال اليمني الانهيار أمام العملات الأجنبية، في صنعاء وعدن، وذلك بعد فترة من أيام استقرار نسبي، شهدته أسعار الصرف في البلاد



وفيما يلي آخر أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة في عدن وصنعاء، اليوم الثلاثاء 3يونيو2025:



أسعار الصرف في عدن:



الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 2542 ريال يمني سعر البيع: 2563 ريال يمني



الريال السعودي: سعر الشراء: 669 ريال يمني سعر البيع: 672 ريال يمني



أسعار الصرف في صنعاء:



الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 535 ريال يمني سعر البيع: 537 ريال يمني

الريال السعودي: سعر الشراء: 139.80 ريال يمني سعر البيع: 140.20 ريال يمني