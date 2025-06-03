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عاجل : انهيار كارثي للريال اليمني في صنعاء وعدن بعد أيام من الاستقرار

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عاجل : انهيار كارثي للريال اليمني في صنعاء وعدن بعد أيام من الاستقرار

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عدن - ياسمين التهامي - عاود الريال اليمني الانهيار أمام العملات الأجنبية، في صنعاء وعدن، وذلك بعد فترة من أيام استقرار نسبي، شهدته أسعار الصرف في البلاد


وفيما يلي آخر أسعار صرف العملات الأجنبية المتداولة في عدن وصنعاء، اليوم الثلاثاء 3يونيو2025:


أسعار الصرف في عدن:


الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 2542 ريال يمني سعر البيع: 2563 ريال يمني


الريال السعودي: سعر الشراء: 669 ريال يمني سعر البيع: 672 ريال يمني


أسعار الصرف في صنعاء:


الدولار الأمريكي: سعر الشراء: 535 ريال يمني سعر البيع: 537 ريال يمني

الريال السعودي: سعر الشراء: 139.80 ريال يمني سعر البيع: 140.20 ريال يمني

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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