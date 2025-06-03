شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان "اسرائيلي" جديد عن اليمن (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر الكيان الاسرائيلي، للتو، اعلانا جديدا وخطيرا، بشأن اليمن وتصعيد جماعة الحوثي الانقلابية، هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على الكيان وموانئه ومطاراته، ضمن اعلانها "الحظر الجوي والحصار البحري على الكيان اسنادا لقطاع غزة".

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، في بيان "رصد إطلاق صاروخ من اليمن والمنظومات الدفاعية تعمل على اعتراضه". موضحا أنه "تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بعد إطلاق صاروخ من اليمن" بما فيها القدس ويافا (تل ابيب) وغيرها من المستوطنات.

من جانبها، اعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، على لسان متحدثها العسكري، يحيى سريع، ليل الاثنين (2 يونيو) عن "تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل ابيب) بصاروخ باليستي نوع ‘ذوالفقار‘، حقق هدفه بنجاح".



وبدأت جماعة الحوثي الانقلابية، الاحد (1 يونيو) تنفيذ تهديداتها بتصعيد جديد واسع تتجاوز تداعياته اليمن الى المنطقة برمتها" حسب مراقبين محليين واقليميين ودوليين، رأوا أن اليمن والمنطقة مقبلة خلال الايام المقبلة على حرب كبرى، جراء تصاعد المواجهة بين جماعة الحوثي والكيان الاسرائيلي على خلفية العدوان والحصار على غزة.

اكد هذا اعلان جماعة الحوثي على لسان متحدثها العسكري، يحيى سريع، مساء الاحد (1 يونيو) "تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في يافا (تل ابيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي، وثلاثة أهداف حيوية للعدو الصهيوني في مناطق يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، بثلاث طائرات مسيرة".

مضيفا: إن قوات الجماعة "بعدَ نجاحِها في فرضِ حظرٍ جزئيٍّ لحركةِ الملاحةِ الجويَّةِ في مطارِ اللُّدِّ، تعملُ على فرضِ حظرٍ كاملٍ على حركةِ الملاحةِ الجويَّةِ في المطارِ المذكورِ خلالَ الفترةِ المُقبلةِ، وعلى منْ تبقّى منْ شركاتِ الطيرانِ التي لمْ تستجِبْ بعدُ لقرارِ الحظرِ، أخذُ هذا بعينِ الاعتبارِ، حفاظًا على سلامةِ طائراتِها وعُملائِها".