شكرا لقرائتكم خبر عن اجتياح واسع لليمن خلال ساعات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد هذا المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، في نشرته الجوية لاحوال الطقس خلال الاربع وعشرين ساعة المقبلة، توقع فيها "هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات، وغباراً واسع الانتشار".

وقال مركز الارصاد الجوية في نشرته مساء الإثنين (2 يونيو): إنه "من المتوقع خلال الاربع وعشرين ساعة المقبلة، هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات إب، تعز، الضالع وذمار ومرتفعات لحج وأبين"..

مضيفا: "يتوقع انتشار واسع للغبار على محافظتي المهرة وحضرموت خلال الـ 24 ساعة المقبلة". وأشار إلى "إمكانية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجه، المحويت، صنعاء، ريمة، البيضاء وشبوة وسواحل المهرة".

وحذر المركز من خطر "العواصف الرعدية ومن التواجد في مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار"، داعيا المواطنين في محافظتي حضرموت والمهرة إلى "أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعرّض المباشر للغبار خاصة كبار السن والأطفال ومرضى الصدر".

