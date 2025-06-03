شكرا لقرائتكم خبر عن على أبواب عدن ...محامية يمنية تكشف عن إيقافها بنقطة أمنية والسبب صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشهد يعيد طرح الأسئلة الكبرى عن الحقوق والحريات في اليمن، وجدت المحامية أفنان البطاطي نفسها محاصرة على أبواب العاصمة المؤقتة عدن، ليس بتهمة جنائية، ولا لأمر قضائي، بل فقط لأنها كانت تسافر "دون محرم".

تقول البطاطي، القادمة من حضرموت، إنها أُوقفت عند نقطة تفتيش تابعة لقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، قرب مصنع الحديد، أثناء عودتها من تعز، حيث تلقت أمراً صادماً: "لا دخول لعدن بدون محرم".

رغم تفتيشها من قبل عناصر نسائية وعدم وجود أي مخالفة، أُجبرت البطاطي على البقاء خلف الحواجز، في موقف وصفته بـ"المهين واللا قانوني".

وفي بلاغ وجهته للرأي العام، عبّرت عن صدمتها من هذا الانتهاك الصارخ لحقها كمواطنة أولاً، وكمحامية تعرف جيدًا أن الدستور لا يعترف بهذه القيود. وطالبت بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة من يقف خلف هذا السلوك، مؤكدة أن ما حدث ليس مجرد واقعة شخصية، بل ناقوس خطر يُهدد مستقبل الحريات في اليمن.