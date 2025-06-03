شكرا لقرائتكم خبر عن ملياردير مصري يكشف عن فرق جوهري بين أبناء مبارك وأولاد حافظ الأسد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رجل الأعمال المصري سميح ساويرس عن موقفه من ثورة 25 يناير التي شهدتها مصر عام 2011 والتي أنهت حكم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال ساويرس إن ثورة 25 يناير "كانت واضحة مثل الشمس بأنها سترجع البلد إلى الخلف" موضحا أنه "لا يمكن خلال 6 أشهر تحويل البلد إلى الديمقراطية" في حين أنه كان يمكن التغير على مراحل دون استعجال.

وأضاف رجل الأعمال المصري، خلال لقائه مع بودكاست "الحل إيه؟"، أن الشعب المصري خرج إلى الشارع في ثورة يناير ليطالب بالديمقراطية في اليوم التالي لخروجه، قائلا: "الشعب نزل الشارع وعاوز ديمقراطية ثاني يوم الصبح، ماذا لو كان جاء جمال مبارك في الحكم؟".

وأكد ساويرس أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة الوضع في مصر أيام عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بالأوضاع في سوريا أثناء حقبة الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وابنه بشار الأسد، مؤكدا أن "عائلة الأسد دمرت البلاد وأولاده كانوا يستغلون كل شيء".

أما فيما يخص جمال وعلاء مبارك وما يتردد بشأن استغلال نفوذ والدهم لمشاركة رجال الأعمال، قال: "إطلاقًا أقسم أن جمال وعلاء عمرهم ما مدوا إيدهم على مليم في مصر.. ولم يدخلوا شركاء مع أحد والله".

وأوضح أن أبناء الرئيس مبارك كانوا "يجاملون من الأشخاص الذين يحبون والدهم ووالدهم كان رجل يتحب"، مشددا أنهم لم يكونوا مثل أبناء الأسد الذين "كانوا يدخلون في المشروعات بمبدأ لا فيها إلا اخفيها".

واستشهد ساويرس بما حدث مع شقيقه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس خلال فترة استثماره في سوريا، وأن أسرة الأسد أخذتها منه مما دفعه لإنهاء كل استثماراته في سوريا.

المصدر: المصري اليوم