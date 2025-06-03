شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عزاء والدته...وداع مؤلم.. سيول إب تكتب نهاية مأساوية لتاجر ذهب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحوّل العزاء إلى فاجعة مؤلمة في محافظة إب، بعد أن جرفت سيول الأمطار الغزيرة سيارة تاجر الذهب المعروف أمين العواضي، وعدداً من أفراد أسرته، في حادثة مأساوية خلّفت حزنًا واسعًا في أوساط الأهالي.



وقال شهود عيان إن السيول باغتت السيارة أثناء مرورها بجوار القصر الملكي غرب مدينة إب، ما أدى إلى انقلابها وسط تدفّق المياه، في مشهد مروّع حاول فيه المواطنون التدخّل لإنقاذ من كانوا على متن السيارة، إلا أن شدة السيول حالت دون ذلك.



ووفقاً لمصادر محلية، فقد أسفرت الحادثة عن وفاة العواضي، بينما أُصيب عدد من أفراد أسرته بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.



المؤلم في القصة، كما يروي الأهالي، أن الراحل كان قد فقد والدته قبل يوم واحد فقط، وكان عائدًا لتوه من قاعة العزاء، حين باغتته السيول، في ما يشبه الفصل الأخير من وداع مؤلم جمعه بأمه إلى الأبد.



وتشهد محافظة إب بين الحين والآخر كوارث مماثلة نتيجة غزارة الأمطار وغياب البنية التحتية الكافية لتصريف السيول، ما يعرّض حياة المواطنين للخطر مع كل موسم مطير.



ويطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بسرعة التحرك لوضع حلول عاجلة ودائمة تقي الناس من تكرار هذه المآسي.

