شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...شيخ قبلي يُشعل النار في سيارته وسط شارع صنعاء بالحديدة بسبب الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشهد غاضب يلخص حجم القهر والمعاناة التي يعيشها اليمنيون تحت حكم مليشيات الحوثي التابعة لإيران، أقدم شيخ قبلي على إضرام النار في سيارته وسط أحد شوارع محافظة الحديدة غربي اليمن، احتجاجا على ممارسات جماعة الحوثي وانتهاكاتها المستمرة.

وقالت مصادر محلية، للمشهد اليمني، إن الشيخ القبلي حسين مرغني مكي أضرم النيران في مركبته وسط شارع صنعاء بمدينة الحديدة، تعبيرا عن رفضه لسياسات القمع والتنكيل التي تنتهجها مليشيات الحوثي، خصوصا من قِبل ما يسمى بجهاز "الضبط المروري"، التابع لها، والذي أنشأته الجماعة مؤخرا كذراع جديدة لتعزيز قبضتها الأمنية على اليمنيين بمناطق سيطرتها.

وقامت العناصر الحوثية بقيادة القيادي الحوثي محمد عبدالله النويرة، المعين مديرا لإدارة مرور الحديدة في سلطة الانقلاب الحوثية. بالإبلاغ عن سيارة الشيخ حسين مرغني واحتجازها، في خطوة انتقامية على خلفية منشور سابق له على صفحته في "فيسبوك" انتقد فيه ممارسات الحوثيين.

الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق لحظة إشعال الشيخ النار في سيارته، في رسالة احتجاج قوية ضد الانتهاكات الحوثية التي لم تترك مجالا للكرامة أو الحقوق، حتى لوجهاء المجتمع وشيوخه.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار حالة الغضب الشعبي ضد ممارسات المليشيات الحوثية، التي تستهدف كل من يعبّر عن رأيه أو يرفض الخضوع لسلطتها، مما يعكس اتساع دائرة الرفض الشعبي لسلطة الأمر الواقع التي تفرضها الجماعة المدعومة من إيران على مناطق سيطرتها.