شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يعلن توقف المعركة : أمريكا بكل قوتها لم تحقق نتائج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وظهر طارق صالح في كلمة جديدة له وهو يبرر توقف المعركة ، ومتراجعا عن كل تصريحاته السابقة التي كانت نبرة تهديدية ضد الحوثيين .
وتطرق طارق صالح الى توقف الضربات الامريكية التي انسحبت على موقفه المهادن ، زاعما بان ايران لم تعد وحدها وان الصين وروسيا تقف محور ضد محور آخر وان المشهد في اليمن معقد .
وقال " كيف تطالبوا طارق يعلن الحرب وأمريكا بكل قوتها دخلت اليمن وخرجت دون أن تحقق نتائج وإدارة المعركة بيد الخارج وهدفنا التنمية " إذا في حرب حاربنا وإذا ما بش رجعنا نزفلت ".
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