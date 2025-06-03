شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يعلن توقف المعركة : أمريكا بكل قوتها لم تحقق نتائج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وظهر طارق صالح في كلمة جديدة له وهو يبرر توقف المعركة ، ومتراجعا عن كل تصريحاته السابقة التي كانت نبرة تهديدية ضد الحوثيين .

وتطرق طارق صالح الى توقف الضربات الامريكية التي انسحبت على موقفه المهادن ، زاعما بان ايران لم تعد وحدها وان الصين وروسيا تقف محور ضد محور آخر وان المشهد في اليمن معقد .

وقال " كيف تطالبوا طارق يعلن الحرب وأمريكا بكل قوتها دخلت اليمن وخرجت دون أن تحقق نتائج وإدارة المعركة بيد الخارج وهدفنا التنمية " إذا في حرب حاربنا وإذا ما بش رجعنا نزفلت ".