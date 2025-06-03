شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا؟...السعودية تمنع أكثر من ربع مليون حاج من دخول مكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة صارمة تهدف إلى ضبط موسم الحج والتصدي لظاهرة "الحج غير النظامي"، منعت السلطات السعودية نحو 269,678 شخصًا من دخول مكة المكرمة هذا العام، بسبب عدم امتلاكهم التصاريح الرسمية المطلوبة لأداء المناسك.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة أمنية وتنظيمية واسعة لتقليل الازدحام وضمان سلامة الحجاج، خاصة بعد موسم الحج الماضي الذي شهد وفاة قرابة 1,300 حاج، معظمهم من غير الحاصلين على تصاريح رسمية، بسبب الإجهاد الحراري ودرجات الحرارة المرتفعة.

وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجهها السلطات في التعامل مع الحجاج غير المصرح لهم، رغم التشديدات المتكررة. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 1.4 مليون حاج في مكة حتى الآن، مع توقعات بارتفاع العدد في الأيام القادمة.

وقد فرضت السلطات غرامات تصل إلى 5,000 دولار (نحو 4,400 يورو) على من يُضبط وهو يؤدي الحج بدون تصريح، إضافة إلى إمكانية الترحيل، وتشمل هذه العقوبات كلًا من المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وفي مؤتمر صحفي عُقد بمكة، أكد مسؤولون أمنيون أن التعليمات واضحة وصارمة: "لا حج بدون تصريح"، حتى لو كان الشخص من سكان المدينة. وأوضح الفريق محمد العمري، أحد كبار المسؤولين الأمنيين، أن "الحاج تحت أنظارنا، وكل من يخالف فهو بين أيدينا".

وفي السياق ذاته، أعلنت الجهات المعنية عن معاقبة أكثر من 23,000 مقيم لمخالفتهم أنظمة الحج، بالإضافة إلى إلغاء تراخيص نحو 400 شركة تنظيم تورطت في مخالفات تنظيمية.

ويُعد الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، ويشارك فيه ملايين المسلمين من مختلف دول العالم، مما يجعله أحد أكبر التجمعات البشرية سنويًا. إلا أن تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة أضافت تحديات جديدة أمام السلطات والحجاج على حد سواء.

وفي تطور تقني لافت هذا العام، أعلنت قوات الدفاع المدني عن استخدام طائرات بدون طيار لأول مرة خلال موسم الحج، وذلك لتنفيذ مهام المراقبة والرصد الأمني، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، بما في ذلك إطفاء الحرائق.