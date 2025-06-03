شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من هو الجاني ...مقتل شاب عشية زفافه في إب "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل شاب يمني بطريقة مروعة قبل يومين فقط من زفافه، في حادثة أثارت صدمة واسعة بين الأهالي بمحافظة إب (وسط اليمن)، خاصة أن الجاني كان أحد أقرب أصدقائه.

وقالت مصادر محلية إن الشاب فائز الجلوب، المعروف بسلوكه المسالم والمحبوب بين أبناء منطقته، قُتل غدرًا تحت قرية دهمس في عزلة الوزيرة بمديرية فرع العدين، على يد صديقه المقرب بشار طاهر حميد البجلي، الذي كان يلازمه في كل تحركاته.

وأوضحت المصادر أن الجاني استدرج فائز إلى مكان ناءٍ بحجة قضاء بعض الوقت معاً، وهناك نفّذ جريمته بدم بارد، وأقدم على سرقة بندقيته وهاتفه، قبل أن يفر ويختبئ في منزل عمه.

وأشارت المصادر إلى أنه خلال مداهمة منزل العائلة، عثرت الجهات الأمنية على بندقية المجني عليه وهاتفه في الموقع، ما أدى إلى كشف خيوط الجريمة وتوجيه أصابع الاتهام إلى بشار البجلي.

الحادثة أثارت موجة غضب وحزن واسع، خصوصاً أن الضحية كان يستعد للزفاف خلال أيام، حيث تحولت فرحة عائلته إلى مأساة، وبدل الزفة رُفعت أكف الدعاء له بالرحمة.

وطالب أهالي المنطقة، في مناشدات متكررة، بسرعة القبض على الجاني الذي مايزال فارًا وتقديمه للعدالة، داعين السلطات إلى اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تقوّض الأمن والسلم المجتمعي.