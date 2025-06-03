مواطن يضرم النار بسيارته باكبر شوارع صنعاء لسبب صادم(صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - �قدم مواطن على احراق سيارته في صنعاء احتجاجا على تعسف تعرض له من قبل الضبط المروري

وقال مواطنون لكريتر سكاي:اقدم شخص يدعى حسين مرغني مكي على احراق سيارته وسط شارع صنعاء اليوم الاثنين نتيجة تعسف الضبط المروري وعنجهية مديرهم المدعو النويرة .

واضافوا:تم التبليغ على المواطن لملاحقته بسبب منشور سابق على الفيسبوك دون اي حق حيث ان هناك سيارة كانت تقف خلفهم مخالفة لم يقوموا بالتعرض لها مادفع حسين لاحراق سيارته رغم انها بجانب الرصيف وليست مخالفة .

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