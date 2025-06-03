شكرا لقرائتكم خبر عن بائع سمك في صنعاء يثير الجدل ببيعه لمسكة يدعي بانه هذا النبي قام بشقها لنصفين(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثار بائع سمك بصنعاء جدلا ببيعه لسمكة ادعى بانها انقسمت نصفين بعصى سيدنا موسى بعد ان قطع البحر لنصفين

وقال بائع سمك يقع محله خلف المستشفى الجمهوري:سمك نوع موسى حيث ان هذا السمك انقسم الى نصفين واصبح بعين واحدة بسبب ان سيدنا موسى قسم البحر بعصاه.



كانت هذه تفاصيل خبر بائع سمك في صنعاء يثير الجدل ببيعه لمسكة يدعي بانه هذا النبي قام بشقها لنصفين(صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.