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شاهد عرض كبش للبيع بسعر تاريخي لم يحدث من قبل عدن

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شاهد عرض كبش للبيع بسعر تاريخي لم يحدث من قبل عدن

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عدن - ياسمين التهامي - �ظهر فيديو نتداول عرض شخص اضحية العيد للبيع في عدن بسعر خراقي
وعرض شخص اضحية العيد ب٧٥٥ الف 
وتشهد اسعار الاضحاي ارتفاغ غير مسبوق

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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