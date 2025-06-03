شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس يفاجئ اليمنيين هذا الأسبوع.. وفلكي يطلق تحذيرات ويكشف خريطة الأمطار والبرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق الفلكي اليمني عدنان الشوافي تحذيرًا جديدًا بشأن تغيرات جوية مرتقبة ستشهدها مناطق واسعة من اليمن خلال الأيام المقبلة، متوقعًا هطول أمطار متفاوتة الشدة قد ترافقها عواصف برد مفاجئة، خاصة على المرتفعات الغربية.



وقال الشوافي في بيان نشره على صفحته بموقع "فيس بوك"، إن فرص هطول الأمطار ستشهد تحسنًا نسبيًا وملحوظًا حتى يوم الجمعة، لافتًا إلى أن محافظات مثل إب، تعز، الضالع، ريمة، المحويت قد تتعرض لأمطار تتراوح تغطيتها بين 20% إلى 40% من مساحاتها.



وأضاف أن بقية المحافظات قد تشهد هطولات متفرقة بنسبة تغطية أقل من 20%، مع احتمال تحسّن فرص الأمطار في منتصف الأسبوع على مناطق المرتفعات الشمالية الغربية.



وأشار الشوافي إلى أن درجات الحرارة العظمى ستكون أقل قليلًا من الأسبوع الماضي، مما يعني أجواء أكثر اعتدالًا، لكنه دعا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من تقلبات الطقس، خصوصًا في المناطق الجبلية التي قد تشهد تدفقات مفاجئة للسيول.



التحذيرات تأتي وسط حالة من الترقب الشعبي، خاصةً مع اعتماد آلاف المزارعين على الأمطار الموسمية في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لمواجهة الكوارث المناخية.