شكرا لقرائتكم خبر عن متى تبدأ وتنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة وزارة الخدمة المدنية في صنعاء، اليوم الاثنين، بياناً هاماً لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط .

وأعلنت الوزارة في البيان، أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الخميس الـ 9 من ذي الحجة ١٤٤٦هـ الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥م، وتنتهمي يوم السبت ١٨ ذو الحجة الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٥م.

وأوضحت أن الدوام الرسمي يُستأنف بكافة الوحدات يوم الأحد ١٩ ذو الحجة، وذلك استناداً إلى القانون رقـم (٢) لسنة ٢٠٠٠م المادة رقم (٣) الفقرة (٢) بشأن الإجازات والعطلات الرسمية والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، على أن تقوم وحدات الموارد البشرية بخصم يومين من رصيد الإجازة السنوية للموظفين.