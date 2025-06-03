شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة هروب أحد سجناء السجن المركزي بذمار اليوم 2 يونيو 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر فيديو وصل “يمن ديلي نيوز” لحظات فرار أحد السجناء الخمسة الذين تمكنوا من الفرار صباح اليوم الاثنين 2 يونيو/حزيران من السجن المركزي بمحافظة ذمار الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

ويظهر الفيديو تمكن السجين في وضح النهار من القفز من على أسوار السجن المركزي بذمار في حين كانت إحدى السيارات (صالون لون أسود) تنتظره خارج السجن انتقل إليه مباشرة.

وكانت مصادر محلية قالت لـ”يمن ديلي نيوز” في وقت سابق اليوم إن خمسة سجناء، بينهم محكومين بالإعدام، فروا صباح اليوم إلى جهة مجهولة.

وأوضحت المصادر أن الفارين متهمون بقتل قيس ناجي البخيتي، المعروف بـ”أبو شهاب”، مدير أمن مديرية ضوران آنس، والذي قتل في سبتمبر 2022 على يد نائبه ومرافقيه الموالين لجماعة الحوثي.

وحددت المصادر أسماء الفارين وهم: عمر علي حسن الأسدي، قيادي في الجماعة وشغل سابقًا منصب نائب مدير أمن ضوران آنس، بدران علي الأسدي (شقيقه) وعبده سيف النجار، وعبده ناصر القادري (مرافقي نائب مدير الأمن)، وإبراهيم ناصر محمد الرداعي.

وذكرت المصادر أن أقارب القتيل يتهمون مدير أمن محافظة ذمار، محمد غالب المهدي (أبو نصر)، بالتنسيق مع مدير إصلاحية ذمار ومدير أمن المحافظة السابق، أحمد عبدالله الشرفي (أبو حمزة)، بتسهيل تهريب السجناء.

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الصراعات الداخلية بين أجنحة جماعة الحوثي في محافظة ذمار، والتي بلغت حدّ عمليات تصفية متبادلة، وفق ما أكدت المصادر.