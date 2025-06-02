شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. مستشفى الصداقة يكرم الأيادي البيضاء الخيرة الداعمة خلال شهر رمضان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كرم اليوم في مبنى مستشفى الصداقة التعليمي العام بالعاصمة عدن، كل من مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد مثنى البيشي، ومدير عام المستشفى الدكتور محمد منصور حيدرة، مجموعة من الأيادي البيضاء الخيرة التي أسهمت بدعم المستشفى خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ، تقديرًا لجهودهم الإنسانية التي كان لها أثر ملموس في تخفيف العبء عن المرضى ومرتادي المستشفى.

وشملت قائمة المكرمين كلًا من: قائد قوات درع الوطن العميد بشير المضربي الصبيحي، مؤسسة الهجرة الخيرية للتنمية، مبادرة الإعلامي صالح العبيدي، مؤسسة الشوكاني لرعاية الأيتام، أفران عدن الخيرية، والأستاذ محمد المحمدي مدير إدارة الإعلام بمكتب الصحة في العاصمة عدن، حيث تم منحهم دروعًا تذكارية تعبيرًا عن الشكر والامتنان على دعمهم المستمر.

وخلال حفل التكريم الذي نظمته إدارة مستشفى الصداقة التعليمي العام برعاية مدير عام مكتب الصحة، أشاد المكرمون بهذه المبادرة التي جسدت تقدير قيادة المستشفى للدور الفاعل الذي قاموا به، مؤكدين أن مستشفى الصداقة يُعد مركزًا مرجعيًا تعليميًا يقدم خدماته لجميع المواطنين، وخاصة الأكثر احتياجًا من مختلف المحافظات، داعين الجميع إلى تضافر الجهود لتعزيز ودعم الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى.

من جهتهما، أشاد الدكتور أحمد مثنى البيشي والدكتور محمد منصور حيدرة بالدعم الكبير والمساندة السريعة التي قدمها المكرمون، مؤكدين أن هذه الجهود جاءت في وقت صعب تمر به البلاد، ما يجعلها ذات أهمية قصوى في الحفاظ على سير الخدمات الصحية وتخفيف المعاناة عن المرضى.

وحضر حفل التكريم نائب مدير عام مستشفى الصداقة لشؤون الفنية الدكتورة آسيا الشرفي، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية عمرو حسن، ومدير العلاقات العامة بالمستشفى ناصر محمد، بالإضافة إلى ممثل قوات درع الوطن الدكتور أحمد سكاريب، والمدير التنفيذي لمؤسسة الهجرة الخيرية للتنمية الأستاذ علي باحميش، وعدد من الشخصيات والجهات المعنية.