شكرا لبحثكم عن خبر أقرأ أول تصريح للرئيس بن بريك بعد عودته إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ترأست اليوم أول اجتماع حكومي بعد عودتي إلى ⁧‫#عدن‬⁩ لمتابعة إجراءات تخفيف انقطاعات الكهرباء، ندرك معاناة المواطنين مع دخول الصيف، ونعمل بكل جهد لضمان استقرار الخدمة وتوفير الوقود.. وجهتُ بتسريع تنفيذ الحلول العاجلة وفق الإمكانات المتاحة.. المسؤولية جماعية، ولن نتأخر عن واجبنا.

كانت هذه تفاصيل خبر أقرأ أول تصريح للرئيس بن بريك بعد عودته إلى عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.